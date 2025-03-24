استشهاد صحفي ثانٍ في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

استشهد اليوم الإثنين، الصحفي حسام شبات، مراسل قناة الجزيرة مباشر، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارته في شمال غزة، ليكون ثاني صحفي يستشهد اليوم خلال العدوان المتواصل على القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا باستشهاد 4 آخرين في نفس الاستهداف الذي طال الصحفي شبات، وبوقوع عدة إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال واصلت غاراتها المكثفة على مختلف أنحاء القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، بينهم الصحفي شبات، الذي كان يقوم بواجبه في تغطية الأحداث الميدانية لحظة استهدافه.

ويُذكر أن مراسل قناة فلسطين اليوم الصحفي محمد منصور، استشهد في وقت سابق اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خان يونس.

ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ارتقى أكثر من 206 صحفيين وعاملا بالإعلام برصاص وصواريخ الاحتلال، في أكبر مجزرة دموية تُرتكب بحق الإعلاميين في التاريخ الحديث

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب مصادر صحية، إلى 50،082، والإصابات إلى 113،408 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر، أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

