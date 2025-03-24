زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تبطين الترع

ناقشت لجنة الزراعة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، طلب إحاطة مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن استكمال تبطين ترعتى النجار والنقراشية بزمام قرية جريس، وترعة القناطرين بقرية منيل دويب مركز أشمون محافظة المنوفية.

واستعرض عضو مجلس النواب، قائلا:" عدم استكمال تبطين ترعتى النجار والنقراشية المتوازيتان بزمام قرية جريس، وأيضاً استكمال تبطين ترعة القناطرين بدءاً من قرية منيل دويب لمسافة 1.5 كم مركز أشمون محافظة المنوفية.

وعقب سامح سمير، رئيس الادارة المركزية لصيانة المجارى المائية، قائلا:" أن تبطين ترعتى النجار والنقراشية من العمليات التى قامت الإدارة العامة لرى المنوفية بإسنادها لشركة مقاولات لديها عدد 26 ترعة بإجمالى أطوال 99.3 كم، وأن العملية متوقفة منذ فترة نظراً لوجود ملاحظات على التنفيذ، كما أنها قيد التحقيق بالجهات الرقابية حيث توجد دعوى قضائية بشأنها.

ونظراً لتلك الدعاوى فإن الإدارة المختصة تنتظر لحين الفصل فيها لكى يُستكمل العمل وتابع:" وفيما يخص ترعة القناطرين بقرية منيل دويب، فقد تعطل العمل فيها لفترة من الزمن نظراً لوجود بعض المعوقات الخارجة عن إرادة الشركة المنفذة.

وبشكل عام فالعملية قيد التنفيذ ومتبقٍ منها عدد 9 ترع فقط وستنتهى فى 30/5/2025 ، أما ترعة العامرية طولها 8.55 كم وتم تنفيذ 6.8 كم منها، أى بنسبة تنفيذ بلغت 80% تقريباً وأوصت اللجنة، التواصل مع الإدارة المختصة والتنسيق مع المحافظة للبت فى الأمر بعد الانتهاء من النزاع القضائى، وإفادة اللجنة بتقرير خاص بهذا الشأن.