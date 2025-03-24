وزير الرياضة ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

فور وصوله عصر اليوم الي محافظة أسيوط؛ تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمصاحبه اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط، أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط .

حيث تفقدا الوزير والمحافظ الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمركز الطبي المزمع تنفيذه، والملاعب والمبنى الإداري ومبنى الخدمات بمركز التنمية منفلوط .

واستمعا "صبحي وأبو النصر " لمراحل التنفيذ وأعمال انشاء الملاعب ، والتي شدد وزير الرياضة علي تنفيذها ونهوها وفقًا للمواصفات القياسية.

واكد الدكتور أشرف صبحي، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع للانتهاء منه في اسرع وقت ممكن .

واشار وزير الرياضة، أنه في الفترة الأخيرة تم انشاء وتطوير العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تطويرها علي اعلي مستوي بما يلبي ويحقق طموح شبابنا والأسرة المصرية .