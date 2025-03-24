ads
الإثنين 24 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فور وصوله عصر اليوم الي محافظة أسيوط؛ تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمصاحبه اللواء دكتور هشام ابو النصر  محافظ أسيوط، أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط .

حيث تفقدا  الوزير والمحافظ الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمركز الطبي المزمع تنفيذه، والملاعب والمبنى الإداري ومبنى الخدمات بمركز التنمية منفلوط  .

واستمعا "صبحي وأبو النصر "  لمراحل التنفيذ وأعمال انشاء الملاعب ، والتي شدد وزير الرياضة علي تنفيذها ونهوها وفقًا للمواصفات القياسية.

واكد  الدكتور أشرف صبحي، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع للانتهاء منه في اسرع وقت ممكن .

واشار  وزير الرياضة، أنه في الفترة الأخيرة تم انشاء وتطوير العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تطويرها علي اعلي مستوي بما يلبي ويحقق طموح شبابنا  والأسرة المصرية .

مركز التنمية الشبابية بمنفلوط وزير الرياضة محافظ أسيوط