WE توقع مذكرة تفاهم مع CIB لتقديم خدمات مالية رقمية متطورة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE، الرائدة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.

تستهدف هذه الشراكة تطوير منتجات مالية مبتكرة مصممة خصيصًا لعملاء WE، بالاعتماد على نموذج Banking-as-a-Service، الذي يتيح دمج الخدمات المصرفية الرقمية في منظومة WE. كما تستفيد من الانتشار الجغرافي الواسع لـ WE، مما يسهم في تقليل التعامل النقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية التحول الرقمي في مصر، حيث تسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية وتقدم حلولًا تكنولوجية متطورة، تعكس التزام CIB بالابتكار في تقديم خدمات مالية أكثر شمولًا.

أكد المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ WE، أن هذه الشراكة تمثل خطوة جديدة نحو تقديم خدمات مالية رقمية متكاملة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة والانتشار الجغرافي الكبير لـ WE ستمكنها من تحقيق تجربة مصرفية أكثر كفاءة للعملاء، وتعزيز الشمول المالي في مصر.

من جانبه، أوضح رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي في CIB، أن هذه الشراكة تعكس التزام البنك بالابتكار الرقمي، من خلال الجمع بين الخبرة المصرفية المتطورة للبنك والبنية التحتية القوية لـ WE، ما يتيح لملايين العملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.

يمثل هذا التعاون نموذجًا جديدًا للتكامل بين القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، مما يمهد الطريق نحو مستقبل مالي أكثر تطورًا، يعتمد على الحلول الرقمية المبتكرة، ويضمن وصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من المجتمع المصري.

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