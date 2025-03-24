رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يختتم زيارته إلى الصومال

اختتم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، اليوم الاثنين زيارته إلى الصومال والتي استغرقت يومين ناقش خلالها عددا من الملفات الهامة والتقى بعدد من المسئولين على رأسهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وودّع النائب الثاني لرئيس وزراء جمهورية الصومال الاتحادية، عبد السلام عبد الله، اليوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في مطار عدن الدولي، مختتمًا زيارةً للبلاد استغرقت يومين.

خلال إقامته في مقديشو، عقد يوسف اجتماعاتٍ مع كبار المسؤولين في الحكومة الصومالية، ناقش خلالها سبل تعزيز العلاقة بين الصومال والاتحاد الأفريقي.

وشملت المواضيع الرئيسية دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM) والجهود المبذولة لتحقيق السلام وإعادة الإعمار في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

أعرب النائب الثاني لرئيس الوزراء الصومالي عن امتنانه لرئيس الاتحاد الأفريقي لزيارته ودور الاتحاد في تعزيز السلام والتنمية في الصومال.

وأكد على أهمية التعاون في مجالاتٍ مثل الأمن والمصالحة والتنمية الاقتصادية.