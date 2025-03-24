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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يترأس اجتماعا تنسيقيا لاستضافة الاجتماع الوزاري لعملية الخرطوم

وزير الخارجية
وزير الخارجية
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في إطار الاستعداد لاستضافة مصر الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم يوم ٩ أبريل ٢٠٢٥ برئاسة السيد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة في الدول أعضاء عملية الخرطوم، ترأس السيد وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين ٢٤ مارس اجتماعا تنسيقياً بمشاركة القطاعات المعنية بالوزارة، تم خلاله استعراض آخر الاستعدادات الموضوعية والمراسمية واللوجستية الخاصة بالاجتماع الوزاري المشار إليه.

وتمثل عملية الخرطوم محفل للتنسيق والتشاور والتعاون السياسي حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا، ويضم في عضويته ٤٠ دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية.

وفي إطار التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، نظمت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم منذ أبريل ٢٠٢٤ عدد من الأنشطة وورش عمل تناولت موضوعات ذات الصلة بالهجرة والتنمية ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

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