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الإثنين 24 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يتخذ خطوة رسمية جديدة في أزمة القمة.. تعرف عليها

الاهلي
الاهلي
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تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي تظلمًا على عقوبات رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن مباراة الزمالك التي تم اعتبار الأهلي منسحبا منها وخسارته بثلاثة أهداف دون رد في مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وقالت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، إنه تم التقدم بتظلم رسمي على عقوبات الرابطة لمباراة الزمالك أمام لجنة الاستئناف والتظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت قرارات رابطة الأندية في ما يخص مباراة الأهلي والزمالك، على النحو الآتي:

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0، وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل، من العقود التجارية وعقود البث، وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب، بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وأضافت رابطة الأندية المصرية أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

وكان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية، ضد كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بشأن مخالفة اللوائح فيما يتعلق بمباراة القمة.

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