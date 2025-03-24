بالصور.. نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير والرصف بمركز العياط

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن جولة ميدانية بمدينة العياط، حيث تفقد النائب عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالعياط.



وتابع النائب ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير وأعمال التدبيش، والرصف بشارع السلخانه من طريق مصر أسيوط وأعمال الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع الجمهورية من شارع الجيش، وحتي طريق مصر اسيوط ، وجاء ذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة .



كما تابع النائب أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع كافتريا برج العرب، ومتفرعاته وشارع عبده السيد ومتفرعاته وجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم النائب جولتة الميدانية بتفقد المركز التكنولوجي بمجلس مدينة العياط، لمتابعة نسب انجاز ملف التصالح علي مخالفات البناء، مشددا بتقديم كافة التسهيلات، والعمل علي تذليل أي معوقات تواجه المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، رافق نائب المحافظ السادة مسؤلي مركز العياط ومديرية الطرق

وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وشركة كهرباء جنوب القاهرة

و مسؤلي الشركة المنفذة للأعمال.