ألمانيا تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء سقوط قتلى مدنيين في غزة

أعربت وزارة الخارجية الألمانية اليوم /الاثنين/، عن قلقها البالغ إزاء سقوط قتلى مدنيين في قطاع غزة، وذلك إثر تجدد الهجمات الإسرائيلية على القطاع في 18 مارس الجاري بعد وقف لإطلاق النار دام لمدة شهرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر - في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) الإخبارية - إنه "من الواضح جدا الآن أنه يتعين علينا العودة سريعا إلى المفاوضات وإلى وقف إطلاق النار الذي كان قائما".

وفي سياق متصل، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصادقة على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا القرار يعزز سياسة الاستيطان التوسعية؛ مما يقوض حل الدولتين.

