إياد نصار يكشف سر اسم مسلسل "ظلم المصطبة"

قال الفنان إياد نصار، اسم مسلسل "ظلم المصطبة" كان صعب، ولكنه يتناسق مع الفكرة التي يسلط المسلسل الضوء عليها، كما يتماشي مع أحد الأمثال الشعبية المصرية الذي يقول "ظلم المصطبة ولا عدل المحكمة".

تابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كأس إنرجي للدراما، على راديو إنرجي ، مع محمد طارق أضا، عن اللغة التي يتحدثون بها في المسلسل: "كان معانا شخص متخصص للاهتمام باللهجة الخاصة بأهل دمنهور".

وأعرب إياد نصار عن سعادته بفريق العمل الذي تعاون معهم في المسلسل وخاصة الفنانة ريهام عبدالغفور.

ويشهد كأس إنرجي للدراما في موسمه التاسع الذي ينطلق بالتوازي مع الموسم الرمضاني 2025، هذا العام استحداث مسابقات جديدة للتماشي مع زيادة منسوب مسلسلات الـ 15 حلقة، موزعة ما بين الجزأين الأول والثاني من شهر رمضان.

وتم استحداث مسابقات في كأس إنرجي وهي: (أفضل مسلسل 30 حلقة، أفضل مسلسل 15 حلقة النصف الأول وتقييم لحلقات النصف الثاني منفصل، إلى جانب أفضل مسلسل غير ناطق باللهجة المصرية).

نظرا للإقبال الشديد من الجمهور على متابعة الأعمال العربية والخليجية في رمضان، قررت إدارة إنرجي استحداث مسابقة المسلسلات غير المصرية وضمها للاستفتاء الذي يختار فيه الجمهور نجومهم وأعمالهم المفضلة طوال الموسم.