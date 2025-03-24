حسن مالك: من حسن حظي التعاون مع أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

كشف الفنان حسن مالك، عن قلقه من المقارنة التي قد تحدث بسبب دوره في مسلسل "منتهي الصلاحية" الذي يعرض حالياً في الموسم الرمضاني، وبين دوره في مسلسل رشيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كأس إنرجي للدراما، على راديو إنرجي ، مع محمد طارق أضا: "حظي كان حلو للتعاون مع كل نجوم المسلسل، وخاصة محمد فراج".

وأشاد حسن مالك في حديثه بدور شقيقه الفنان أحمد مالك في ولاد الشمس، وعن المقارنات بينه وبين شقيقه، قائلاً: "مفيش مقارنة احنا الاتنين واحد".

ويشهد كأس إنرجي للدراما في موسمه التاسع الذي ينطلق بالتوازي مع الموسم الرمضاني 2025، هذا العام استحداث مسابقات جديدة للتماشي مع زيادة منسوب مسلسلات الـ 15 حلقة، موزعة ما بين الجزأين الأول والثاني من شهر رمضان.

وتم استحداث مسابقات في كأس إنرجي وهي: (أفضل مسلسل 30 حلقة، أفضل مسلسل 15 حلقة النصف الأول وتقييم لحلقات النصف الثاني منفصل، إلى جانب أفضل مسلسل غير ناطق باللهجة المصرية).

نظرا للإقبال الشديد من الجمهور على متابعة الأعمال العربية والخليجية في رمضان، قررت إدارة إنرجي استحداث مسابقة المسلسلات غير المصرية وضمها للاستفتاء الذي يختار فيه الجمهور نجومهم وأعمالهم المفضلة طوال الموسم.