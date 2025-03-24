جامعة أسيوط تشارك في الملتقى العربي الطلابي السادس لإعداد القادة بجامعة الشارقة

في إطار حرص جامعة أسيوط على تطوير مهارات طلابها وتعزيز قدراتهم القيادية، شاركت الجامعة في فعاليات الملتقى العربي الطلابي السادس لإعداد القادة، الذي أقيم تحت شعار "تطوير مهارات الابتكار وريادة الأعمال"، ونظمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الشارقة ومعهد إعداد القادة – مصر.

وشهد الملتقى حضور وإشراف عدد من الشخصيات الأكاديمية البارزة، من بينهم الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور كريم حسن همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة – مصر، والدكتور حميد مجول النعيمي، رئيس جامعة الشارقة، بمشاركة وفود طلابية من 18 دولة عربية.

مثّل جامعة أسيوط في الملتقى الطالب مارتن ناصر، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، تحت إشراف كل من الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام رعاية الطلاب، وإدارة الاتحادات الطلابية.

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بفعاليات الملتقى، مؤكدًا أنه يعكس أهمية التعاون العربي والإقليمي في تطوير مهارات الشباب وتوسيع آفاقهم من خلال تبادل المعرفة والخبرات. وأضاف أن مثل هذه المبادرات توفر بيئة مثالية للطلاب لتعزيز قدراتهم القيادية، والتفكير الإبداعي، واتخاذ القرارات الفعالة، مما يساعدهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات مبتكرة ومستدامة.

وأكد المنشاوي أن جامعة أسيوط تسعى دائمًا إلى دعم طلابها من خلال إتاحة الفرص التي تسهم في تنمية مهاراتهم القيادية والمعرفية، وإشراكهم في الفعاليات الدولية التي تعزز من خبراتهم الأكاديمية والعملية. كما أشار إلى أن مشاركة طلاب الجامعة في مثل هذه الملتقيات تسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل، وتعزيز طاقاتهم وطموحاتهم بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب الطالب مارتن ناصر، رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، عن فخره بتمثيل الجامعة في هذا الملتقى العربي المتميز، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الجامعة في دعم طلابها وتوفير سبل المشاركة في الأنشطة التي تساهم في إعداد قادة المستقبل.

انعقدت فعاليات الملتقى خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير 2025، وتضمنت مجموعة من ورش العمل المتخصصة والجلسات التدريبية التفاعلية التي تناولت موضوعات مثل "مهارات القيادة اللازمة لبناء الشخصية"، و"ريادة الأعمال"، بالإضافة إلى جلسات ناقشت الابتكار في علوم الفضاء والفلك في الوطن العربي، والاستدامة، والمهارات الناعمة ودورها في القيادة". كما شملت الفعاليات زيارات علمية تهدف إلى تعزيز المعرفة العملية لدى المشاركين.

تأتي مشاركة جامعة أسيوط في هذا الملتقى تأكيدًا على التزامها بإعداد طلابها ليكونوا قادة المستقبل، قادرين على الإبداع والمنافسة في مختلف المجالات.