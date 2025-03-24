أيمن إسماعيل رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاريا بتعيين أيمن إسماعيل رئيس لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز عمليات التطوير والهيكلة داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وفور تكليفه، عقد الدكتور شريف فاروق اجتماع موسع مع أيمن إسماعيل، بحضور الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة، حيث ناقش الاجتماع خطط تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، بما يضمن توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

أكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على الدور الحيوي الذي تلعبه القابضة للصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشددا على أهمية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتي تستهدف تحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة، لضمان استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار عادلة.

رؤية أيمن إسماعيل لتطوير الشركة

من جانبه، أعرب أيمن إسماعيل عن امتنانه للثقة التي منحها له وزير التموين، مؤكدًا التزامه بتحقيق رؤية الوزارة في تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأشار إلى أن خبرته الواسعة في المجال الاستثماري والتجاري ستساهم في تبني حلول مبتكرة لتحسين الأداء المالي والتشغيلي، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة، بما يعزز دورها في تحقيق الاستقرار بالسوق المصري.

رحب الدكتور علاء ناجي بتعيين أيمن إسماعيل، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مثمر لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة. كما أشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد كاملا فعالا بين الخبرات الإدارية والاستثمارية لتحقيق الأهداف الطموحة للقطاع الغذائي في مصر، تحت إشراف وتوجيهات الوزير.

يتمتع أيمن إسماعيل بخبرة تزيد عن 26 عامًا في المناصب القيادية بشركات كبرى متعددة الجنسيات، مع سجل حافل في تحول الشركات، وتوسيع الأسواق، وتحقيق حوكمة استراتيجية فعالة.

شغل مناصب قيادية في شركة P&G لمدة 20 عامًا، حيث عمل في الشرق الأوسط، أوروبا، والأميركتين، وأطلق ماركات عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

تمت ترقيته لقيادة عمليات اندماج الشركات وتنفيذ التكامل على المستوى العالمي، وحصل على جائزة القيادة المتميزة تقدير لجهوده.

أسس عدة شركات متخصصة في إدارة الأصول ورؤوس الأموال الاستثمارية، بالإضافة إلى شركات ناشئة سريعة النمو في الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، والولايات المتحدة.

يشغل عضوية مجلس إدارة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما أسس أكاديمية عقارية في مصر بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة سنغافورة الوطنية.

حاصل على شهادة جامعة هارفارد، مما يعكس مستوى تأهيله العالي في الإدارة والاستثمار.

و مع تعيين أيمن إسماعيل، تستعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمرحلة جديدة من التطوير والتحسين، حيث تستهدف القيادة الجديدة تعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول، ورفع مستوى التنافسية في السوق المصري، لضمان توفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين.