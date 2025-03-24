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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس لجنة التحول الرقمي بـ"المهندسين": نهدف لتحويل الخدمات النقابية لـ "أون لاين"

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قال الدكتور مصطفى صالح، رئيس لجنة التحول الرقمي بنقابة المهندسين، إن النقابة بصدد إتمام التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطوير شبكاتها الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء نظام ERP متكامل. 

وأضاف صالح: “هذا النظام سيسهم في تسهيل الإجراءات ويجعل الخدمات النقابية أكثر كفاءة وسرعة، مما سيسهم في تحستين الخدمة المقدمة لجميع الأعضاء."

وخلال ندوة توقيع البروتوكول، أضاف صالح: "نهدف إلى تحويل كافة الخدمات النقابية إلى خدمات "أون لاين"، وهو ما يعزز الشفافية ويسهم في تسريع الإجراءات، ويواكب التحول الرقمي في مختلف المجالات."

 

قال الدكتور مصطفى صالح رئيس لجنة التحول الرقمي بنقابة المهندسين بالإضافة إلى إنشاء نظام ERP متكامل