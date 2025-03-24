استقرار سعر الدولار في مصر رغم تراجعه عالميا

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين 24 مارس 2025، من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، وذلك في ظل حالة من الترقب في الأسواق العالمية بشأن الجولة القادمة من الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها.

شهد اليورو ارتفاع طفيف بعد ثلاثة جلسات متتالية من التراجع، بينما انخفض الين الياباني بشكل طفيف أمام الدولار، متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي عززت جاذبية العملة الأمريكية نسبيا أمام الين.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 104.03 نقاط بحلول الساعة 00:49 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد بلغ مستوى 104.22 نقاط يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 7 مارس.

وفي الأسبوع الماضي، سجل المؤشر مكاسب بنسبة 0.4%، وهي أول مكاسب أسبوعية له خلال شهر مارس، وفقًا لوكالة رويترز.

يواجه الدولار ضغوط هذا العام بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تأثير السياسات التجارية لإدارة ترامب على النمو الاقتصادي الأمريكي. فالتوترات التجارية مع الصين وكندا والاتحاد الأوروبي دفعت الأسواق إلى حالة من عدم اليقين، مما أثر على توقعات المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.

من المقرر أن تبدأ الجولة التالية من الرسوم الجمركية يوم 2 أبريل المقبل، حيث يعتزم البيت الأبيض الإعلان عن فرض رسوم مضادة على مجموعة من الدول، مما يزيد من التوترات التجارية العالمية.

في مذكرة بحثية حديثة، كتب محللو جولدمان ساكس قمنا بخفض توقعاتنا لأداء الدولار الأسبوع الماضي، لكننا لا نزال نتوقع ارتفاعه عن مستوياته الحالية.

وأضافوا لقد أعادت الأسواق تقييم التحولات في توقعات النمو بسرعة، وقد تجاوزت هذه التغييرات توقعات فرقنا لعام 2025.

يتابع المستثمرون عن كثب تطورات السياسات النقدية والاقتصادية، بالإضافة إلى قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل مجتمعة على تحركات الدولار في الأسواق العالمية.