مستقبل وطن يكرم 150 من حفظة القرآن الكريم بالمنيا

نظم حزب مستقبل وطن مركز المنيا مأدبة إفطار للقيادات التنظيمية والتنفيذية بمركز المنيا وحفل تكريم حفظة القرآن الكريم .
أقيمت الاحتفالية بقاعة الدسوقي بقرية تله مركز المنيا وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم وفقرة انشاد ديني و تكريم المحفظة من خلال تقديم دروع التميز ومبالغ مالية قيمة لعدد ١٥٠ من الحافظين لكتاب الله المشاركين في الاحتفالية.
جدير بالذكر أن تلك الحفلات تم تنفيذها في بعض المراكز وجاري استكمالها بكافة مراكز وأقسام المحافظة تشجيعا لأبنائنا علي حفظ كتاب الله والعمل به واستمرارا للدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن في كافة المجالات.