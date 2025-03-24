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الإثنين 24 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستقبل وطن يكرم 150 من حفظة القرآن الكريم بالمنيا

مسن=تقبل وطن
مسن=تقبل وطن
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نظم  حزب مستقبل وطن  مركز المنيا مأدبة إفطار للقيادات التنظيمية والتنفيذية بمركز المنيا  وحفل تكريم حفظة القرآن الكريم . 

أقيمت الاحتفالية بقاعة الدسوقي بقرية تله مركز المنيا وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم وفقرة انشاد ديني و تكريم المحفظة من خلال  تقديم دروع التميز  ومبالغ مالية قيمة لعدد ١٥٠  من الحافظين لكتاب الله المشاركين في الاحتفالية.
جدير بالذكر أن تلك الحفلات تم تنفيذها في بعض المراكز وجاري استكمالها بكافة مراكز وأقسام المحافظة تشجيعا لأبنائنا علي حفظ كتاب الله والعمل به واستمرارا للدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن في كافة المجالات.

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