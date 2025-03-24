الدفاع الروسية: تدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية

الإثنين 24/مارس/2025 - 04:18 م

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت خلال الليلة الماضية، 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع -في بيان وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 28 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف. وطائرتين فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة واحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق مياه بحر آزوف".

وفي ذات السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.

جاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لأربعة ألوية ميكانيكية، وفوجا هجوميا للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي في مناطق ميروبولي، وأوغرويدي، وتوريا، وكراسنوبولي في مقاطعة سومي، ما أسفر عن خسارة القوات الأوكرانية أكثر من 175 عسكريًا، ودبابتين، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، وأربع قطع مدفعية، بما في ذلك مدفعية "قيصر" ذاتية الحركة عيار 155 ملم فرنسية الصنع، وتم تدمير مستودع للذخيرة.



وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنت مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات من ثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق كامينكا، وشيكوفكا، وزاغورويكوفكا، وتيشينكيفكا، وكوندراشوفكا، وتشيرنيشينا في مقاطعة خاركوف، ونوفوي، وكولوديزي، ويامبول، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.

و في ذات السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن نظام كييف نفذ اليوم، هجومًا باستخدام طائرة دون طيار على محطة ضخ النفط "كروبوتكينسكايا" التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في إقليم كراسنودار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت طائرة دون طيار هجومية أوكرانية، على بعد 7 كيلومترات من منشأة دولية للبنية التحتية للطاقة، وسقطت شظايا في منطقة محطة سكة حديد القوقاز.



وكان الهجوم السابق، الذي شنه نظام كييف على محطة ضخ النفط "كروبوتكينسكايا" قد وقع، في 17 فبراير/شباط. وأدى ذلك إلى تضرر المنشأة وإخراجها عن الخدمة لإجراء أعمال الإصلاح والترميم.

