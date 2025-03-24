"عرفات" يشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات لتطوير البنية التحتية للمهندسين

أشاد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية الرقمية للنقابة.

وقال عرفات: "تطوير البنية الرقمية للنقابة خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي الشامل، ومن خلال هذا التعاون، سيتم تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمهندسين، وسيسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية وكفاءة العمل داخل النقابة."

وفي ندوة توقيع البروتوكول، أضاف عرفات: "نحن نضع نصب أعيننا تسهيل حياة المهندسين من خلال التكنولوجيا، وبفضل التعاون المستمر مع وزارة الاتصالات، فإننا على أتم الاستعداد لتحقيق هذا التحول".