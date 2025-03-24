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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“الصحة”: 4 آلاف ندوة بالمحافظات للكشف والعلاج والتوعية بصحة الفم والاسنان

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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اختتمت وزارة الصحة والسكان، حملتها التوعوية التي استهدفت تعزيز الوعي بصحة الفم والأسنان، حيث نظمت 4 آلاف ندوة تثقيفية في مختلف المحافظات، بالتزامن مع اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، الذي وافق 20 مارس.


قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة الهادفة إلى تحسين الخدمات الطبية ورفع الوعي الصحي بين المواطنين، مما يعكس التزام الدولة بتقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة في جميع التخصصات، مشيرًا إلى أن الحملة استمرت خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري، حيث نجحت في تقديم التوعية لـ33,621 مواطنًا في 19 محافظة، عبر أنشطة استهدفت الوحدات والمراكز الصحية، المستشفيات، المدارس، مراكز الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني.


وأكد "عبدالغفار" أن الحملة لم تقتصر على التوعية فقط، بل تضمنت خدمات الفحص والكشف الأولي داخل الوحدات الصحية وعبر سيارات قوافل الأسنان المتنقلة، مع إحالة المرضى إلى المستشفيات عند الحاجة إلى تدخلات طبية متقدمة، كما تم الدفع بسيارتي قوافل طبية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم خدمات طب الفم والأسنان، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية حول صحة الفم والأسنان.


من جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، أن الوزارة تواصل جهودها لدعم صحة الفم والأسنان باعتبارها جزءًا أساسيًا من الصحة العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير هذا القطاع عبر تحديث المناهج الطبية، تعزيز برامج التدريب المستمر، وتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية تتماشى مع أحدث الممارسات الطبية العالمية.

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