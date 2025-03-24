متطوعو فيديكس يوزعون 1600 طرد غذائي في رمضان

واصلت فيديكس، الشركة العالمية الرائدة في النقل السريع، تقليدها السنوي في العطاء خلال شهر رمضان من خلال مبادرة تعبئة المواد الغذائية في الإمارات، بهدف دعم العمال وتقدير جهودهم في خدمة المجتمع.

شارك فريق فيديكس في تعبئة 1600 طرد غذائي تضمنت الأرز، العدس، الحمص، زيت الطهي، والتوابل، حيث تم توزيعها في منطقة القوز بدبي بالتعاون مع مؤسسة سمارت لايف.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج "فيديكس كيرز" (FedEx Cares)، الذي يهدف إلى تحسين حياة الأفراد عبر التطوع، الشحن المجاني، والعطاء الخيري، تعزيزًا لروح المسؤولية المجتمعية للشركة.