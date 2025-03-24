استقرار أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع عالمي مدفوعة بتطورات اقتصادية دولية

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، استقرار ملحوظ بعد سلسلة ارتفاعات متتالية على خلفية تطورات اقتصادية عالمية، من بينها خفض الفائدة الأمريكية، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة من جهة والصين وكندا من جهة أخرى، بالإضافة إلى تراجع الدولار. هذه العوامل عززت من صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وفقًا لقوائم أسعار الذهب الصادرة عن اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4903 جنيهات، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المصري، نحو 4290 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3677 جنيها، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 34320 جنيها

على المستوى العالمي، ارتفع سعر أوقية الذهب ليسجل 3023 دولارا، متأثر بالضغوط الاقتصادية والسياسية العالمية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذ الآمنة، وعلى رأسها الذهب.

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاع بنحو 70 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 4210 جنيهات، ثم تراجع خلال التعاملات إلى 3010 جنيهات، قبل أن يعود للارتفاع مجدد ويختتم الأسبوع عند 4280 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت الأوقية في بورصة الذهب ارتفاع ملحوظ بقيمة 39 دولار، حيث بدأت التعاملات عند مستوى 2985 دولار، ووصلت إلى 3058 دولار يوم الخميس 20 مارس، وهو أعلى مستوى تاريخي لها، قبل أن تستقر في نهاية التداولات عند 3024 دولار.

علق خبير الذهب سعيد إمبابي على هذه الارتفاعات، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4891 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3669 جنيها. وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2854 جنيها، فيما استقر الجنيه الذهب عند 34240 جنيها.

ويرى الخبراء أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بالتغيرات العالمية في أسعار الذهب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا، ما يجعل الذهب خيار جذاب للمستثمرين الباحثين عن أصول آمنة في ظل تذبذب العملات والأسواق المالية.