حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، بحبس 4 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، و عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) ، وعُثر بداخل العقار على حفرة بقطر 3 متر وعمق 10متر، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.