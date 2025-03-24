خلفت 3 مصابين.. قرار جديد ضد طرفي مشاجرة بسبب أولوية المرور بالشرابية

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية خلفت مصابين بمنطقة الشرابية، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

كان قد تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبالها عامل مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش بالوجه"، إثر إدعاء مشاجرة بمحل سكنه.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص "بينهم المصاب واثنان آخران مصابان برش خرطوش"، طرف ثان 3 أشخاص وبحوزتهم 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، بسبب خلافات على أولوية المرور، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول باستخدام الأسلحة المضبوطة، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.