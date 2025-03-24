الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.