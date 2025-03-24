حبس عاطل لسرقته المساكن بأسلوب التسلق بمنطقة الزيتون

أمرت جهات التحقيق المتخصصة بحبس عاطل لسرقته المساكن بأسلوب التسلق بمنطقة الزيتون، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وتحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة الزيتون ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" ، وبحوزته (فرد محلى) ..وبمواجهته أقر بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .