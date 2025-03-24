تقرير: 35% من الهجمات الإلكترونية في 2024 استمرت لأكثر من شهر

كشف تقرير حديث صادر عن كاسبرسكي أن 35.2% من الهجمات الإلكترونية المسجلة في 2024 استمرت لأكثر من شهر، وفقًا لبيانات تحليل الاستجابة للحوادث.

وأشار التقرير إلى أن متوسط مدة الهجمات طويلة الأمد بلغ 253 يومًا، فيما استغرقت عمليات الاستجابة للحوادث الأمنية حوالي 50 ساعة في المتوسط، مما يعكس تعقيد التهديدات التي تواجه المؤسسات.

ورصد التقرير أن تشفير البيانات وتسريبها كانا أبرز الأضرار الناجمة عن هذه الهجمات، والتي غالبًا ما تبدأ عبر استغلال الثغرات في التطبيقات العامة، واختراق الحسابات الموثوقة، واستغلال العلاقات الموثوقة.

وأكد قسطنطين سابرونوف، رئيس فريق الاستجابة للطوارئ العالمية في كاسبرسكي، أن تنامي قدرات المجرمين السيبرانيين يتطلب نهجًا أمنيًا استباقيًا، مشددًا على أهمية توقع المخاطر وتعزيز الدفاعات الإلكترونية لمواجهة التهديدات المتزايدة.

ولتقوية الحماية ضد الهجمات المتقدمة، توصي كاسبرسكي بالاعتماد على حلول أمنية متطورة مثل الخدمات المدارة للكشف والاستجابة (Managed Detection and Response) والاستجابة للحوادث (Incident Response)، التي توفر حماية مستمرة وتحليلاً متعمقًا للهجمات السيبرانية حتى في غياب فرق أمنية داخلية متخصصة.