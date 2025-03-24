ads
الإثنين 24 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

28 مارس.. برنامج فني حافل باليوم العالمي للمسرح في المغرب

اليوم العالمي للمسرح
اليوم العالمي للمسرح بالمغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تخليدا لذكرى 27 مارس، الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، أعدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة برنامجا فنيا مسرحيا وطنيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية. 

وتغطي فقرات هذا البرنامج مجمل المراكز الثقافية والمسارح وفضاءات العرض عبر مختلف جهات المملكة.

حيث تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة-، الاحتفال الرسمي لليوم العالمي للمسرح لهذه السنة بمسرح محمد الخامس بالرباط. وذلك يوم الجمعة 28 مارس 2025. 

ويتضمن البرنامج توقيع كتاب: رهانات الإخراج المسرحي بالمغرب وفي الساعة العاشرة ليلا: انطلاق الحفل الرسمي بكلمة وزير الشباب والثقافة المغربي ، وقراءة نداء اليوم العالمي للمسرح؛ كما سيتم تكريم كلا من الفنان عبد الاله عاجل- الفنان الحسن النفالي- الفنانة جميلة الهوني؛
عرض مسرحية: “فوضى” لفرقة الفكاهيين المتحدين من فاس، الحائزة على الجائزة الكبرى للدورة 24 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان لسنة 2024.

احتفال باليوم العالمي الإخراج المسرحي الاحتفال باليوم العالمي اليوم العالمي للمسرح محمد الخامس وزارة الشباب والثقافة والتواصل