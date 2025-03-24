28 مارس.. برنامج فني حافل باليوم العالمي للمسرح في المغرب

تخليدا لذكرى 27 مارس، الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، أعدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة برنامجا فنيا مسرحيا وطنيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية.

وتغطي فقرات هذا البرنامج مجمل المراكز الثقافية والمسارح وفضاءات العرض عبر مختلف جهات المملكة.

حيث تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة-، الاحتفال الرسمي لليوم العالمي للمسرح لهذه السنة بمسرح محمد الخامس بالرباط. وذلك يوم الجمعة 28 مارس 2025.

ويتضمن البرنامج توقيع كتاب: رهانات الإخراج المسرحي بالمغرب وفي الساعة العاشرة ليلا: انطلاق الحفل الرسمي بكلمة وزير الشباب والثقافة المغربي ، وقراءة نداء اليوم العالمي للمسرح؛ كما سيتم تكريم كلا من الفنان عبد الاله عاجل- الفنان الحسن النفالي- الفنانة جميلة الهوني؛

عرض مسرحية: “فوضى” لفرقة الفكاهيين المتحدين من فاس، الحائزة على الجائزة الكبرى للدورة 24 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان لسنة 2024.