مساعد وزير الاتصالات: تطبيق "المهندس" سيسهل الحصول على الخدمات النقابية 

أعلن المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، عن تعاون الوزارة مع نقابة المهندسين لإنشاء تطبيق "المهندس" على منصة مصر الرقمية، وهو ما سيسهل على المهندسين الحصول على الخدمات النقابية من خلال هواتفهم المحمولة.

وقال بدوي: "سيتيح التطبيق للمهندسين الوصول إلى كافة الخدمات النقابية بسرعة وكفاءة، وسيسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد."

وأوضح بدوي في ندوة توقيع البروتوكول: "هذا التعاون هو بداية لرحلة طويلة نحو تحسين وتطوير الخدمات الرقمية داخل نقابة المهندسين، وسيكون لهذا التطبيق دور كبير في تسريع التحول الرقمي للنقابة."