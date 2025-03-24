محافظ البحيرة: خطة متكاملة وإجراءات مشددة لضمان راحة المواطنين خلال إجازة العيد

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة لن تدّخر جهدًا لتوفير خدمات متميزة للمواطنين بكفاءة عالية، وتأمين كافة المرافق الحيوية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وكما أكدت محافظ البحيرة على التزام المحافظة بكافة تكليفات رئيس مجلس الوزراء، التي تم استعراضها خلال الاجتماع السادس لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والخاصة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، وضمان استمرارية الخدمات، وآليات مواجهة البناء المخالف، إضافة إلى تعزيز منظومة الإدارة المحلية.

حيث وجّهت محافظ البحيرة بتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة للعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات والتعامل الفوري مع أي طارئ، مع التنسيق المستمر مع غرف الأزمات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لضمان استجابة فورية لأي مستجدات طارئة خلال أيام العيد.

كما شدّدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة قيام رؤساء المراكز وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة في السلع الأساسية.

وكما وجهت بمتابعة حركة المرور والمواقف العامة لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل السائقين، وتحقيق السيولة المرورية، رفع درجة الجاهزية في المستشفيات ومرافق الإسعاف لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة، مواجهة البناء المخالف وخاصة خلال الإجازة من خلال تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، تعزيز التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من جاهزية جميع المرافق الحيوية، استعداد الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين، مع تعزيز إجراءات الأمن والسلامة بها.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر دعم المحافظة لجائزة "جدير" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بهدف تعزيز ثقافة التميز والابتكار داخل منظومة الإدارة المحلية، مشيرة إلى أن البحيرة ستعمل على تشجيع الكوادر الإدارية المتميزة للمشاركة في الجائزة، بما يساهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.