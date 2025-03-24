"النبراوي" يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتحسين مستوى الخدمات

في إطار التزامها بتطوير وتحديث بنيتها التكنولوجية، وقع المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها نقابة المهندسين لجميع أعضائها من خلال تعزيز التحول الرقمي.

وقال النبراوي: "هذا البروتوكول يعكس التزامنا بتطوير النقابة لتصبح كيانًا رقميًا بالكامل، يواكب التحول الرقمي الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات، ويسهل الإجراءات بشكل كبير."

وفي ندوة توقيع البروتوكول، أضاف النبراوي أن النقابة تعمل بشكل جاد على تحقيق هذا التحول الرقمي الطموح، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات يعد خطوة هامة نحو تحسين مستوى الخدمات النقابية المقدمة للمهندسين، وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة.