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الإثنين 24 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمين عام نقابة المهندسين: نعمل على تحويل النقابة إلى كيان رقمي متكامل

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أعلنت نقابة المهندسين المصرية عن تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للنقابة هذا التعاون يشمل تطوير تطبيقات رقمية، وتحسين النظام المحاسبي الموحد للنقابة، فضلاً عن تحديث الشبكات الإلكترونية الخاصة بالنقابة. البروتوكول الجديد سيتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة لجميع الأعضاء.

في ندوة توقيع البروتوكول، أشار المهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، إلى أن هذا التعاون هو خطوة هامة نحو تحويل النقابة إلى كيان رقمي متكامل يخدم جميع المهندسين في مصر.

 كما أشاد بتعاون الوزارة الكبير مع النقابة في تنفيذ هذا المشروع الطموح.

 

الشبكات الإلكترونية تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات نقابة المهندسين