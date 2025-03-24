نقابة المهندسين: تطبيق "المهندس" على منصة مصر الرقمية يتضمن كافة الخدمات النقابية

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تعاونها مع نقابة المهندسين لإنشاء تطبيق "المهندس" على منصة مصر الرقمية، التطبيق سيتيح للمهندسين الحصول على كافة الخدمات النقابية من خلال هواتفهم المحمولة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز التواصل بين النقابة وأعضائها.

هذا التحول الرقمي يعكس التزام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات للمهندسين من خلال تطبيقات تكنولوجية حديثة.

وأكد المهندس محمود بدوي، مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، في كلمته خلال ندوة توقيع البروتوكول، أن التطبيق سيحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات للنقابة.

كما أشار إلى أن هذا التعاون هو بداية لرحلة طويلة نحو تطوير منظومة العمل داخل نقابة المهندسين.