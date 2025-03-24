"المهندسين": البروتوكول يهدف إلى تطوير التحول الرقمي للنقابة وتحسين مستوى الخدمات

في إطار التزامها بتطوير وتحديث بنيتها التكنولوجية، وقّعت نقابة المهندسين المصرية بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجرى التوقيع بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، والمهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، إلى جانب عدد من القيادات البارزة من وزارة الاتصالات.

البروتوكول يهدف إلى تطوير التحول الرقمي للنقابة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها لجميع الأعضاء.

أوضح المهندس طارق النبراوي في كلمته خلال ندوة توقيع البروتوكول أن الهدف هو تحويل النقابة إلى كيان رقمي بالكامل، مما يسهل التعاملات اليومية ويواكب التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

كما أكّد على أهمية التعاون مع الوزارة لتحقيق هذه الرؤية وتطوير البنية التحتية الرقمية للنقابة بشكل شامل.