"معاك في الغيط" تقدم 5 نصائح لمزارعي القمح للتعامل مع مرحلة النضج؟



نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات تشمل مواد توعوية ونصائح خمسة، لمزارعي القمح، والتي يجب مراعاتها خلال هذه المرحلة من عمر المحصول - مرحلة النضج وامتلاء السنابل-.



يأتي ذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لنشر الوعي لدى المزارعين والمواطنين، والتواصل الجيد والمباشر معهم لدعم جهود الإرشاد الزراعي بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والوسائط المتعددة، بجانب الحملات الإرشادية والمرور الدوري على الحقول لتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وجاءت التوصيات الخمسة التي حددتها الحملة كالتالي:

١ـ يجب تنظيم الري وعدم التعطيش أو التغريق.

٢ـ تجنب الري أثناء هبوب الرياح.

٣ـ يجب المتابعة الدائمة للمحصول لاكتشاف أي أمراض.

٤- عند اكتشاف اي أمراض أو أصداء يجب مكافحتها المبيدات الموصى بها.

٥- التوقف عن الري عند وصول حامل السنبله للون الأصفر.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه بإطلاق حملة لتوعية المزارعين بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، حيث ينفذ الحملة مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.