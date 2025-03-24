نائب محافظ الأقصر يشارك في حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة.. صور

شارك الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، في حفل الإفطار السنوي الذي أقامه مكتب مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر بمشاركة ٢٥٠ متطوع من كافة قري ومراكز المحافظة تحت شعار "لمة العيلة".

حفل الإفطار

وأعرب نائب المحافظة، أن سعادته بالمشاركة في الحفل السنوي للإفطار الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة، مؤكدًا على دور الشباب المتطوعين إلى جانب جهود الدولة في المساهمة في تحقيق التنمية وإدخال الفرحة على قلوب المواطنين خاصة في القرى والمناطق النائية، وأنه يتوجب على الجميع دعم مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتقديم أوجه الدعم للشباب العاملين في مجال العمل التطوعي لخدمة المجتمع.

وأوضح المهندس محمود صادق منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، أن حفل الإفطار السنوي فرصة لتوجيه الشكر والتقدير لمتطوعي حياة كريمة علي الجهد المبذول في خدمة أهلنا في كل ربوع المحافظة.

كما أعرب المتطوعون المشاركون في حفل الإفطار عن مدى سعادتهم في المشاركة في كافة المناسبات التي تقيمها مؤسسة حياة كريمة، متقدمين بالتهنئة للقيادة السياسية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ولجميع الأهالي في المحافظة بتلك المناسبة.

حضر الحفل الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفي منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس هانى طايع مدير جهاز التعمير بالأقصر، والدكتورة نهال مصطفى، ووسيم كمال منسقي مؤسسة حياة كريمة بالأقصر.

حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة بالأقصر (9)

حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة بالأقصر (10)

حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة بالأقصر (1)

حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة بالأقصر (2)

حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة بالأقصر (3)

حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة بالأقصر (4)

حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة بالأقصر (5)

حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة بالأقصر (6)

حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة بالأقصر (7)