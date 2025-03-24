بوتين وبن زايد يبحثان تعزيز جهود الوساطة في النزاع الأوكراني

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم ، محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الجانب الروسي عن تقديره للدور الفعال الذي تلعبه الإمارات في الوساطة والمساعدة في تنفيذ عمليات تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا.

كما تناول الزعيمان تطورات الحوار الروسي الأمريكي بهدف إيجاد سبل لحل النزاع الأوكراني بشكل سلمي وتطبيع العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن. وأشاد الشيخ محمد بن زايد بالجهود المبذولة من قبل روسيا والولايات المتحدة، مرحباً بالمشاورات الجارية حالياً بين الخبراء من البلدين في العاصمة السعودية الرياض.

وفي سياق آخر، أثنى بوتين ومحمد بن زايد على مستوى الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات، مؤكدين أهمية المضي قدماً في تنفيذ مشاريع مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة في مجالات التجارة والاقتصاد والعمل الإنساني. كما شددا على أهمية التنسيق الوثيق في إطار "أوبك بلس".

واختتم الرئيس الروسي المحادثة بتهنئة الشيخ محمد بن زايد والشعب الإماراتي بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً لهم السلام والازدهار.