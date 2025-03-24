وزيرى ينفى اكتشاف مدينة عملاقة مخفية تحت هضبة الجيزة

أثار فريق من الباحثين الإيطاليين جدلًا واسعًا بعد إعلانهم عن اكتشاف هياكل ضخمة، يُعتقد أنها تمتد على عمق أكثر من 4000 قدم تحت هضبة الجيزة، فيما وصفه البعض بأنه "مدينة تحت الأرض"، مخفية أسفل الموقع الأثري الشهير.

ونفى مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار السابق، الشائعات المتعلقة باكتشاف مدينة عملاقة مخفية تحت هضبة الجيزة، قائلًا: ده كلام عار تمامًا من الصحة

وأكد مصطفي وزيري، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا صحة لوجود أعمدة تحت هرم الملك خفرع، موضحًا أن منطقة الأهرامات هي عبارة عن صخرة جبلية طبيعية والمصري القديم لا يحتاج لعمل الأعمدة.

وأوضح وزيري أن قاعدة هرم الملك خفرع نُحِتت من الصخر بارتفاع نحو 8 أمتار، ولا يوجد أسفل هذه القاعدة أي أعمدة.