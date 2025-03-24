أمسية رمضانية للهلال الأحمر المصري بحضور نائب محافظ الأقصر.. صور

شهد الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، أمسية ليلة الهلال الأحمر المصري، التي أقيمت على المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بالأقصر، ضمن فعاليات ليالي المكتبة الرمضانية، التي تقام طوال شهر رمضان الكريم، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطائفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

الأمسية

وتضمنت الأمسية جلسة حوارية بعنوان " الهلال الأحمر المصري - درع الإنسانية في السلم والحرب " أدارتها الدكتورة عفاف عبدالباسط، حيث أشاد نائب محافظ الأقصر، خلال الجلسة بدور المتطوعين من الشباب في خدمة بلدهم، مؤكدًا أهمية قيمة تبادل الخبرات بين الأجيال في مجال التطوع والعمل المجتمعي في محافظة الأقصر.

وقدم منير العماري رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بفرع الأقصر، شرحًا لدور الهلال الأحمر المصري بفرع الأقصر والخدمات التي قُدمت علي المعابر الحدودية خلال أزمة حرب السودان وكذلك في ميناء العريش وأزمة الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن متطوعي الفرع أثبتوا جدارة ومهارة وقوة تحمل عالية.

كما قدم كلا من عبدالرؤوف عبدالقادر المدير التنفيذي بفرع الأقصر، وعلياء عبدالماجد ممثل الشباب بالجمعية، شرحًا عن التدريبات الاساسية التي تقدم للمتطوعين داخل الهلال الأحمر وكذلك الخدمات التي تقدم للمجتمع الاقصري.

كما تضمنت الأمسية، عرض فيديو توضيحي عن دور فرع الهلال الأحمر بالأقصر وإنشاء معسكر الايواء في التدريب العملى المشترك "صقر 146" لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر الذي تم عقده في خلال الفترة من 16 حتى 18 فبراير 2025، يوضح ما تم عمله من شباب فريق الاستجابة أثناء تجارب الطوارئ، كما تم تقديم عرض للتنورة وفقرة إنشاد ديني احتفالاً بشهر رمضان الكريم.

توزيع هدايا عيد الأم على الحضور وسحب لـ٣٠ شخصًا لفوز بتدريب علي الاسعافات الأولية مجانًا

وفي نهاية الأمسية، قام نائب المحافظ، بتكريم أعضاء فريق الهلال الأحمر المصري بفرع الأقصر تقديرًا لجهودهم، كما تم توزيع هدايا عيد الأم على الحضور احتفالاً بمناسبة عيد الأم، كما تم عمل سحب لـ٣٠ شخصا من الحضور من أعضاء المكتبة للفوز بتدريب علي الإسعافات الأولية مجاناً.

حضر الأمسية كلًا من محمد حسين بغدادي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، والدكتور صفوت جارح مدير عام مديرية التربية و التعليم، والدكتور شريف مراء أمين عام جامعة الاقصر، ومنير العماري رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، والدكتورة عفاف عبدالباسط عضو مجلس الإدارة ومسئول الإغاثة بالهلال الأحمر، ومحمود العديسي مدير ادارة الوعي الأثري بالأقصر، وعماد محب رئيس قطاع الأقصر بالبنك الزراعي.

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