محافظ الجيزة يشدد على استمرار جهود الحفاظ على الأراضي الزراعية والتصدي للمخالفات

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار جهود المحافظة في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

وأوضح المحافظ أنه تم إزالة ٢٠ حالة مخالفة خلال أسبوع في مراكز العياط، كرداسة، منشأة القناطر، الصف، وحي العجوزة، مشددًا على عدم التهاون في التعامل مع أي مخالفة تُرصد.

واطلع محافظ الجيزة علي الحالات التي تم إزالتها فقد قام مركز الصف بإزالة جدار مخالف من البلوك الأبيض علي الأرض الزراعية بارتفاع ٣ أمتار وطول ١٥ م٢ في قرية نزلة عليان بالوحدة المحلية بغمازة الصغرى وإزالة سور من البلوك الأبيض بارتفاع ٣ أمتار على مساحة ١٥٠ م٢ وإزالة كلية لسور من البلوك الأبيض بارتفاع ٤ أمتار على مساحة ١٢٠ م٢ وإزالة كلية لحوائط من البلوك الأبيض بارتفاع ٣ أمتار على مساحة ١٠٠ م٢ على أرض زراعية وإزالة سملات خرسانية وحوائط من البلوك الأبيض بارتفاع متر على مساحة ١٢٠ م٢ على أرض زراعية وذلك بالوحدة المحلية بالشوبك الشرقي وإزالة سملات بارتفاع ٢م من البلوك الأبيض الحجري على مساحة ١٠٠ م٢ وذلك بقرية الأقواز.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة ٦٠٠ م٢ بقرية نكلا وإزالة جمالون على مساحة ١٥٠ م٢ في المهد بقرية المنصورية وإزالة حوائط بالطوب والإسمنت على مساحة ١٥٠ م٢ زراعية في المهد بقرية بهرمس .

وفي مركز ومدينة كرداسة تم إزالة مخالفة رسومات هندسية بالمسافة الجانبية لعدد ٢ فيلا بشارع جرانا هيلز بجوار منطقة النخيل بطريق إسكندرية الصحراوي .

وفي مركز العياط تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٨٠ م٢ وإزالة بناء مخالف لحوائط بالبلوك الأبيض على مساحة ١٧٥ م٢ وأخرى على مساحة ١٠٠ م٢ بقرية طهما وإزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة ١٣٠ م٢ بقرية كفر عمار بالإضافة إلى إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف علي مساحة ١٥٠ م٢ بقرية بهبيت وأخرى على مساحة ٢٠٠ م٢ .

في حي العجوزة تم تنفيذ إزالة في المهد لأعمدة وحوائط مخالفة بدون ترخيص بشارع خاتم المرسلين وإزالة بناء مخالف أعلى سطح عقار عبارة عن قشاير بشارع القدس الشريف وأخرى جمالون حديد بالمساحة الخلفية بعقار بشارع سوريا .

كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بإستمرار جهودهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية والتصدي للمخالفات مشيرًا إلى أهمية استمرار المتابعة والرصد الميداني لضمان ردع المخالفين .