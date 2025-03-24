الدفاع المدني في غزة يعلن فقدان الاتصال بطاقمه

أعلن الدفاع المدني في غزة، فقدان التواصل مع طاقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، لدى محاولتهم إنقاذ مصابين في مناطق القصف.

وقال الدفاع المدني في غزة، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "نحمل الاحتلال مسئولية حماية طاقم الدفاع المدني، والهلال الأحمر الفلسطيني".

وأضاف "الدفاع المدني" إن 6 ضحايا من عائلة أبوسمرة سقطوا إثر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لخيمتهم في حي بطن السمين بخان يونس، إضافة إلى 3 ضحايا آخرين من عائلة أبوخاطر في غارة استهدفت منزلهم في منطقة معن بخان يونس.