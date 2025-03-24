الفيلم الوثائقي "الثلاثة الكبار" يعكس مكانة هانيا الحمامي وأندية وادى دجلة فى الإسكواش العالمي

ظهرت نجمة أندية وادى دجلة وبطلة الاسكواش هانيا الحمامي في الفيلم الوثائقي العالمي "الثلاثة الكبار"، والذي تم عرضه مؤخرًا عبر قناة SQUASHTV.

يتألف الوثائقي من سلسلة حصرية من ست حلقات، حيث يسلط الضوء على مكانة هانيا الحمامي البارزة وإنجازاتها الكبيرة في عالم الاسكواش.

تعد هانيا الحمامي واحدة من أبرز الأسماء في الساحة العالمية، إذ تحتل حاليًا المركز الثالث في التصنيف العالمي لموسم 2023-2024 من جولة PSA العالمية.



تم عرض الجزء الأول من الوثائقي في 7 مارس على قناة SQUASHTV عبر يوتيوب، واحتوى على أكثر من خمس ساعات من اللقطات الحصرية التي لم تُعرض من قبل.

كما تضمن الوثائقي تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها هانيا الحمامي وزميلتاها المصريتان نور الشربيني ونوران جوهر في موسم 2023-2024.



وسيطرن اللاعبات الثلاث منذ عام 2020 على ألقاب الاسكواش العالمية، ولم يخسرن أي نهائي إلا أمام بعضهن البعض، مما جعلهن يُعرفن عالميًا بلقب "الثلاثة الكبار".

استعرض الوثائقي لقطات حصرية تُظهر المنافسات القوية بين هؤلاء اللاعبات في بطولات PSA العالمية، بالإضافة إلى التحديات التي واجهنها وراء الكواليس.

تبرز هانيا الحمامي كأحد الأبطال الذين تمكنوا من هزيمة الشربيني وجوهر في يومين متتاليين، وهو إنجاز تحقق أربع مرات منذ عام 2020.

هذا النجاح ساعدها في الحصول على العديد من الألقاب الدولية ويعزز مكانتها بين أفضل لاعبات الاسكواش في العالم.



تُعد أندية وادى دجلة، التي تحتضن هانيا الحمامي، من أبرز المؤسسات الرياضية الخاصة التي تعمل على صناعة الأبطال وتوفير البيئة الرياضية المثالية لدعم اللاعبين في جميع الرياضات، من خلال برامج تدريبية متكاملة ودعم مستمر، تواصل الأندية تقديم أفضل الفرص للمواهب الرياضية للوصول إلى أعلى المستويات وتحقيق النجاح العالمي.



يأتي ظهور هانيا الحمامي في الفيلم الوثائقي "الثلاثة الكبار" تتويجًا لأدائها المميز في البطولات الكبرى خلال الفترة الماضية.

فقد حققت الحمامي العديد من الإنجازات البارزة، كان آخرها الفوز ببطولتي قطر كلاسيك وهونج كونج المفتوحة للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى تحقيق الوصافة في بطولات جراسهوبر، وفلوريدا، وأمريكا.

وتُعد هذه النجاحات نتيجة لدعم إدارة أندية وادي دجلة المستمر في تطوير المواهب الشابة، مما يعزز ريادة مصر في لعبة الإسكواش ويعكس التزام الأندية بصناعة الأبطال.



يعد ظهور هانيا الحمامي في هذا الوثائقي العالمي لحظة فخر لجميع منتسبي أندية وادى دجلة ولعشاق الاسكواش في مصر والعالم. من خلال تسليط الضوء على قصة نجاحها وتفانيها في تحقيق الألقاب، تواصل هانيا الحمامي إلهام الأجيال الجديدة من الرياضيين المصريين.



يمكنك مشاهدة الفيلم من خلال هذا الرابط https://www.youtube.com/watch?v=MzQo4oI3jGw