استشهاد صحفي في قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية في خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، باستشهاد صحفي في قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأمرت إسرائيل بإخلاء حي تل السلطان، وطلبت من السكان المغادرة عبر طريق واحد فقط سيرًا على الأقدام إلى المواصي، وهي مجموعة مترامية الأطراف من مخيمات على طول الساحل.

وفر الآلاف، لكن السكان قالوا إن كثيرين منهم حوصروا على يد القوات الإسرائيلية.

وقالت بلدية رفح يوم الاثنين إن الآلاف ما زالوا محاصرين، بما في ذلك رجال الإنقاذ من الدفاع المدني، والهلال الأحمر الفلسطيني.