ads
الإثنين 24 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشهاد صحفي في قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية في خان يونس

قطاع غزة
قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، باستشهاد صحفي في قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأمرت إسرائيل بإخلاء حي تل السلطان، وطلبت من السكان المغادرة عبر طريق واحد فقط سيرًا على الأقدام إلى المواصي، وهي مجموعة مترامية الأطراف من مخيمات على طول الساحل.

وفر الآلاف، لكن السكان قالوا إن كثيرين منهم حوصروا على يد القوات الإسرائيلية.

وقالت بلدية رفح يوم الاثنين إن الآلاف ما زالوا محاصرين، بما في ذلك رجال الإنقاذ من الدفاع المدني، والهلال الأحمر الفلسطيني.

القاهرة الاخبارية صحفي قصف للاحتلال خان يونس قطاع غزة إسرائيل