ننشر استعدادات مديرية تموين الأقصر لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الفطر.

شعار مديرية التموين

وأوضح صلاح، أن الاستعدادات تتضمن توفير الأمن الغذائي للمحافظة، والمرور على المخابز البلدية والسياحية والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات والأسواق، خلال الفترة الحالية وعلى مدار أيام العيد للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوفير كافة المستلزمات لكافة المواطنين من سلع غذائية وغير غذائية ومواد بترولية و بوتاجاز و سولار وبنزين بأنواعه، وغيرها من السلع بالأسعار المخفضة والمناسبة والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات.

استعدادات مديرية تموين الأقصر لاستقبال عيد الفطر في نقاط

وأضاف، أنه فى هذا السياق تم وضع خطة يبدأ تنفيذها خلال فترة ما قبل وأثناء أيام عيد الفطر المبارك متضمنة الآتي:-

أولاً : استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التابعة للمديرية.

ثانياً : الرقابة ومتابعة توافر كافة السلع الغذائية واللحوم بفروع الشركة المصرية والأسواق والمحلات التجارية والمجمعات الإستهلاكية وتوافر مستلزمات العيد والملابس، والتأكد من جودتها وصلاحيتها وأسعارها، إلى جانب متابعة استقرار الحالة التموينية وتشديد الرقابة على توافر كافة السلع الأساسية.

ثالثاً : توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين خلال أيام العيد، حيث سيتم متابعة استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة والعودة للمواعيد الرسمية المعمول بها قبل رمضان، وسيتم منح وتحديد أجازات للمخابز نظرًا لعدم إقبال المواطنين على الخبز خلال أول وثاني وثالث أيام العيد بنسبة لا تزيد عن 18% من إجمالي المخابز على مستوى المحافظة مع استمرار عمل مستودعات الدقيق على الوجه المعتاد لتوفير سلعة الدقيق البلدي المدعم بالبطاقات التموينية للمواطنين، والتأكد من قيام المطاحن بتوفير أرصدة الدقيق استخراج 87.5% بالمخابز والمستودعات على مستوى المحافظة بصفة منتظمة.

رابعاً : بالنسبة لسلعة اسطوانات البوتاجاز ومادة السولار والبنزين، سيتم متابعة استمرار عمل محطات الوقود خلال أيام العيد مع التأكد من توفر جميع المواد البترولية "سولار ، بنزين بأنواعه " على مستوى المحافظة، ومتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز مع استمرار مجموعات العمل المكلفة للمرور على محطات تعبئة البوتاجاز.

خامساً : بالنسبة للسلع الغذائية التموينية، فقد تم تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة ووضع خطة لتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصة الهامة والضرورية ومنها التي يتم صرفها بموجب البطاقات التموينية ومنحة الدعم والدعم الاضافي، المقرر صرفه لعدد 85269 أسرة بمحافظة الأقصر من البدالين التموينين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية قبل أيام العيد.

سادساً : استمرار عمل البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي خلال أيام العيد مع توفير جميع السلع التموينية من سكر وزيت ومكرونة وخلافه لدى البدالين ومشروع جمعيتي قبل بداية أجازة العيد بما يضمن حصول المواطنين على مقرراتهم التموينية بالبطاقات التموينية.

سابعاً : فيما يخص قطاع الأسواق، تقرر تكثيف الحملات على الأسواق بأنواعها والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع ( الخضر – والفاكهة )، وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة تنفيذا للقرار 330 لسنة 2017 وتعديلاته، أما بالنسبة لوسائل تنفيذ الخطة أوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر أنها تشمل الآتي:-

1- الحملات اليومية بالتنسيق مع الإدارات التموينية التابعة للمديرية بالمحافظة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالأسواق والمخابز والمحلات العامة.

2- يتم إخطار غرفة العمليات بنتائج الحملات اليومية وتقديم تقرير عن موقف السلع والأسواق وما تم من اجراءات.

3- تفعيل دور إدارة الرقابة التموينية وإدارة التجارة الداخلية والإدارات التابعة للمديرية على مستوى المحافظة بما يضمن وصول جهود الرقابة إلى كل بقاع المحافظة وحتى القرى والنجوع.

4- تنفيذ حملات يومية خلال أيام عيد الفطر للتأكد من سلامة السلع المعروضة وصلاحيتها.

5- متابعة توافر السلع الغذائية مع إعداد نشرات إرشادية تحث المواطن على ترشيد الاستهلاك.

6- التواصل مع السلاسل التجارية الكبرى والمعارض السلعية الدائمة لتوفير السلع الغذائية الهامة بأسعار مخفضة.

7- تلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها بصورة فورية وسريعة عبر بوابة منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة ومن خلال الخط الساخن 16528.