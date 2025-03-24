رسميًا.. سيف الدرع ينتقل إلى برشلونة لمدة موسمين

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، انضمام سيف الدرع نجم منتخب كرة اليد المحترف فى ليموج الفرنسي، رسميًا.

وشهدت الفترة الماضية تألق اللاعب بصورة لافتة فى بطولة العالم، التى اختتمت مؤخرًا بكرواتيا والدنمارك والنرويج.

\وحصل سيف الدرع، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، على لقب أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا والتى خسرها بنتيجة 34-33 فى دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29، وتسلم اللاعب جائزة أفضل لاعب باكيًا بعد الخسارة من فرنسا.

واحتل منتخب اليد المركز الخامس فى جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

سيف الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد ينتقل إلى برشلونة الإسباني لمدة موسمين بداية من الصيف المقبل.