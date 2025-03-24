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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"موتسيبي" يهنئ "أبو ريدة" على فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
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أرسل الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خطابا لتهنئة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب انتخابه رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

وقال موتسيبي في خطابه لأبو ريدة: "أهنئك على انتخابك رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا، خبرتك وحكمتك سيمثلان دعما كبيرا لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، وللاتحاد الأفريقي والقارة الأفريقية"

وواصل "موتسيبي": "تشرفت بالعمل معك في السنوات القليلة الماضية، وأنا واثق بأن كرة القدم ستتطور وتنمو تحت قيادتك، في اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم وفي الاتحاد الأفريقي، وتصبح بين الأفضل في العالم".

الجنوب إفريقي باتريس موتسيبى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هاني ابو ريدة شمال إفريقيا