بحضور مفتي الجمهورية.. "الوطنية للإعلام" تحتفل بمرور 61 عامًا على تأسيس إذاعة القرآن الكريم

تستعد الهيئة الوطنية للإعلام للاحتفال غدًا الثلاثاء بمرور 61 عاماً على انطلاق إذاعة القرآن الكريم، يتضمن الحفل الذي يقام بمبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو ، تكريم عدد من رواد إذاعة القرآن الكريم.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: “نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي حققته إذاعة القرآن الكريم الشهيرة باسم (إذاعة الـ 70 مليون مستمع) .. و سعداء بتشريف فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد والذي سيلقي كلمة بهذه المناسبة ، كما سيشارك فضيلته في تكريم السادة الرواد”.

يذكر أن إذاعة القرآن الكريم قد بدأت البث في 25 مارس عام 1964، وعبر عقود انطلاقها نجحت الإذاعة في تقديم عمالقة القراء ، الذين قادوا المدرسة المصرية في التلاوة تجويداً وترتيلاً ، لتصبح لاحقاً واحدة من أكثر الإذاعات استماعاً على مستوى العالم.