طلاب جامعة قناة السويس الوافدون يشاركون في حفل الإفطار السنوي بالقاهرة بحضور وزير التعليم العالي

شارك عدد من طلاب جامعة قناة السويس الوافدين في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته الإدارة العامة للوافدين بالقاهرة، وذلك بحضور معالي الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

يرافقه الدكتور مصطفى رفعت رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.

أقيم الحفل بفندق تيباروز بالتجمع الخامس، حيث شهد تجمعًا واسعًا للطلاب الوافدين من مختلف الجامعات المصرية في أجواء تسودها الألفة والتواصل الثقافي.

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، تلاه كلمة معالي الوزير الدكتور محمد أيمن عاشور، الذي أكد خلال كلمته على حرص الدولة المصرية على دعم الطلاب الوافدين وتهيئة بيئة أكاديمية وثقافية ملائمة لهم، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الجامعات المصرية في استقطاب الطلاب من مختلف الجنسيات وتعزيز التبادل الثقافي والعلمي.

كما أوضح الوزير أن وزارة التعليم العالي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، سواء على المستوى الأكاديمي أو الاجتماعي، بهدف تحقيق تجربة تعليمية متميزة لهم داخل مصر.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي حرص على المشاركة في الفعاليات، أن الجامعة تحرص على رعاية طلابها الوافدين ودمجهم في الأنشطة الجامعية المختلفة، مشيرًا إلى أن وجودهم يعكس التنوع الثقافي داخل الجامعة ويثري الحياة الجامعية.

وأضاف أن الجامعة تقدم العديد من التسهيلات والخدمات التي تساعدهم على التأقلم والنجاح في دراستهم، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات التي تساهم في تعزيز التواصل بين الطلاب المصريين والوافدين.

وفي سياق متصل، ثمن الدكتور محمد الحماحمي جهود وزارة التعليم العالي في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب الوافدين، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في توطيد العلاقات بين الطلاب من مختلف الجنسيات وتعزز من روح الأخوة والتعاون.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به الإدارة العامة للوافدين في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تخلق فرصًا للتواصل وتبادل الثقافات بين الطلاب الدوليين.

وشهد الحفل مشاركة عدد من طلاب جامعة قناة السويس، من بينهم الطالبة سلمى عطا محمود، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان من دولة فلسطين، والطالب مازن إسماعيل، طالب امتياز بكلية التمريض من سوريا، والطالب محمد أحمد آدم، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الطب البشري من السودان.

واستمتع الحضور بفقرة فنية متميزة عقب الكلمات الرسمية، كما تم التقاط صورة جماعية تخليدًا لهذه المناسبة التي عكست أجواء من الود والتفاعل بين الطلاب والمسؤولين.