"ICT Misr" تعزز شراكتها مع "Cohesity + Veritas" في اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي

استعرضت "ICT Misr" شراكتها البلاتينية مع "Cohesity + Veritas" في اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي، وذلك بعد اندماج Cohesity مع قطاع حماية بيانات المؤسسات في Veritas، ليصبح الكيان الجديد أكبر مزود لحماية البيانات في العالم.

وقد حازت "ICT Misr" على جائزة شريك استدامة الأعمال من Veritas تقديرًا لدورها الريادي في توفير حلولها بالسوق المصرية خلال عام 2024. ومع القوة الجديدة التي يوفرها اندماج "Cohesity + Veritas"، من المتوقع أن يشهد عام 2025 توسعات غير مسبوقة في أعمال "ICT Misr"، حيث ستصبح حلولها المشتركة الخيار الأول لحماية البيانات في مصر.

وأكد المهندس محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة "ICT Misr"، أن هذا الاندماج العالمي يمثل نقلة نوعية لعملاء الشركة داخل السوق المصري، حيث يتيح لهم مستوى غير مسبوق من الأمان والدعم والخبرات العالمية، بالإضافة إلى قدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، مما يعزز حماية البيانات بشكل شامل.

من جانبه، أكد شريف عزيز، المدير العام لشركة "Cohesity" في مصر، علي اعتزازه بالشراكة مع "ICT Misr"، مشيدًا بقدرتها على تقديم حلول متكاملة لكبرى المؤسسات في مصر، ومؤكدًا أن الشركة تخطط لمزيد من التوسعات المشتركة داخل السوق المحلي.

وأشار إلى أن اندماج "Cohesity + Veritas" أسهم في تطوير أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، مما يوفر مرونة أكبر للبيانات ويعزز قدرة المؤسسات على حماية بياناتها بسهولة، مع إعادة تعريف معايير حماية البيانات على مستوى عالمي.