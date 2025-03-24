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الإثنين 24 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك راحة من تدريبات اليوم

مران الزمالك
مران الزمالك
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت في بطولة كأس عاصمة مصر.
ويستأنف الزمالك تدريباته عصر غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

الزمالك بيسيرو راحة من التدريبات الجماعية بتروجت كأس عاصمة مصر سيراميكا كليوباترا