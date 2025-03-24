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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يكشف عن إصابة لاعبين فى مواجهة بتروجيت

شيكابالا
شيكابالا
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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي  ثنائي الأبيض خلال مباراة بتروجت التي أقيمت في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إن إصابة "شيكابالا" عبارة عن كدمة في الركبة.

وفيما يخص مصطفى شلبي، أوضح الدكتور محمد أسامة أن التشخيص المبدئي للإصابة هو عبارة عن كدمة في الساق، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا مصطفى شلبى كأس عاصمة مصر بتروجت